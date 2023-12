KinectAir: o Uber da aviação privada

Se você está acostumado a reservar viagens com um clique ou com o toque de um aplicativo, pode ser uma surpresa que quanto mais alto você sobe na cadeia do luxo, mais difícil se torna fazer isso. Sempre sonhou em voar em um avião particular? Normalmente, isso significa ligar para um corretor – e se você não tiver o contato de um, pode ser um negócio intimidador. Talvez você precise gastar milhares em uma filiação para obter uma cotação, só para começar.

Talvez você também não saiba quanto está gastando – as operadoras de aviões particulares podem cobrar dos clientes após a viagem se combustível extra for consumido, por exemplo. Mas agora chegou o Uber da aviação privada. A KinectAir tem como objetivo tornar os céus mais amigáveis para as pessoas comuns que mergulham no mundo dos aviões particulares. No site, fundado em 2019 para viagens aéreas privadas no noroeste do Pacífico, já é possível reservar um voo regular sob demanda. Mas a partir de dezembro de 2023 é possível conseguir uma pechincha em aeronaves particulares reservando o voo de retorno de “escala vazia” – em todos os EU





