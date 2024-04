Kiernan Shipka lamenta a morte do ator Chance Perdomo

Após a morte do ator Chance Perdomo, Kiernan Shipka, sua colega de elenco em “O Mundo Sombrio de Sabrina”, lamentou nas rede e disse que o ator era "uma alma única". Perdomo morreu aos 27 anos após um acidente de moto no sábado (30). "Cara, isso dói. Ele era uma alma única. Simplesmente a força mais ardente, criativa, amorosa, conectada e carinhosa que você poderia imaginar...", escreveu a atriz protagonista da série na legenda da publicação de terça-feira (2). "Tão brincalhão quanto gentil.

Tão amoroso quanto hilário. Ele nunca deixou de me fazer rir e nunca deixou de me manter ocupada (ou descansada, se ele estava me dando uma carona em suas costas até meu trailer, o que ele fazia com frequência. Obrigado, Chance.) Sua humanidade foi um presente generoso para mim e para tantas pessoas. É realmente difícil imaginar este mundo sem ele. Eu o amava de todo o coração. E sempre vou", acrescentou

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Famosos lamentam a morte de Chance PerdomoAtor de 27 anos ficou conhecido por estrelar 'O Mundo Sombrio de Sabrina' e 'Gen V'

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é Chance Perdomo, o ator que morreu em acidente de moto, aos 27 anosEle interpretou papéis em 'Mundo Sombrio de Sabrina', 'Gen V' e 'After - Depois do Desencontro'

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Morre Chance Perdomo, de “O Mundo Sombrio de Sabrina”, aos 27 anosAtor era parte do elenco atual de 'Gen V'; produtores da série informaram a morte do astro através das redes sociais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ator Chance Perdomo, de ‘Gen V’ e ‘Sabrina’, morre aos 27 anosAmericano sofreu um acidente grave

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Chance Perdomo, ator de Gen V e O Mundo Sombrio de Sabrina, morre aos 27 anosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Chance Perdomo, ator de Gen V e O Mundo Sombrio de Sabrina, morre aos 27 anosCom carreira promissora em Hollywood, o ator Chance Perdomo morreu em um acidente de moto

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »