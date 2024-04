Kelly Slater indica aposentadoria após eliminação em competição de surf na Austrália

Eliminado de uma competição do circuito mundial de surf da Austrália, a lenda do surf norte-americana Kelly Slater , de 52 anos, indicou nesta terça-feira que sua aposentadoria está próxima.

Onze vezes campeão mundial, tanto o mais jovem - 20 anos em 1992 - quanto o mais velho - 39 anos em 2011 -, detentor de 55 vitórias em competições, um recorde, Kelly Slater não participará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. — Isso representa tantas emoções, por tanto tempo. Nem tudo foi cor de rosa, mas foram os melhores momentos da minha vida — disse Kelly Slater, aclamado pelo público presente e carregado nos ombros até a saída da água, apesar da eliminação.

Kelly Slater Surf Aposentadoria Competição Circuito Mundial Austrália

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Kelly Slater, lenda do esporte, anuncia aposentadoria da WSLKelly Slater, de 52 anos e maior campeão da modalidade, tem desempenho ruim em corte na temporada e anuncia aposentadoria

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

WSL: terceiro dia de Margaret River tem anúncio de aposentadoria de Kelly SlaterKelly Slater disputou sua última temporada na WSL

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Transmissor da dengue não pode ser eliminado do Brasil, diz pesquisadorNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Thiago Wild leva virada para chileno nº 23 do mundo e é eliminado no Miami OpenThiago Wild, tenista brasileiro nº 1 do Brasil no ranking da ATP, leva virada para chileno e cai na 3ª rodada do Miami Open

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Holger Rune é eliminado por Marozsan em sua estreia no Masters 1000 de MiamiO jovem tenista dinamarquês Holger Rune, sexto cabeça-de-chave do Masters 1000 de Miami, sofreu uma derrota contundente neste domingo (24) em sua estreia no torneio diante do húngaro Fabian Marozsan.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Eliminado do Carioca, Vasco trabalha para corrigir erros e evitar sustos no BrasileirãoCercado de espectativas para a temporada 2024, o Vasco conseguiu, mais uma vez, decepcionar a sua torcida.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »