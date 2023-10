Kelly Key comemora aniversário do marido na web: 'Em você encontro força e sabedoria'

Rio - Kelly Key, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar os 42 anos do marido, Mico Freitas. A cantora ainda aproveitou para refletir, em um longo texto publicado através do Instagram, sobre ter passado a metade da vida do empresário ao seu lado. fotogaleria 'Quarenta e dois anos iluminando o mundo com tua essência e metade dessa jornada tenho o privilégio em dizer que é ao meu lado.

'Seu amor e dedicação têm sido nosso norte e, a cada aniversário, sou lembrada da sorte que é caminhar contigo. Hoje, a celebração é tua, mas o presente, meu amor, é todo nosso. Feliz aniversário! Que tua luz continue a nos inspirar e guiar, Mico! Com amor, Maria Kelly', concluiu ela, que com o empresário é mãe de Jaime Vitor, de 18 anos e Arthur, de 6.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Violência no Rio: aulas noturnas são suspensas na Zona Oeste pelo 2º diaO temor de que novos ataques ocorressem também fez com que o comércio em bairros movimentados como Campo Grande fechasse as portas mais cedo na terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Mulher Melão acusa Key Alves de mentir sobre valores do OnlyFans: 'Não cansa de passar vergonha'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕