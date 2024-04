Keane anuncia shows no Brasil em comemoração aos 20 anos de "Hopes and Fears"

Nesta quarta-feira (03), o Keane anunciou que virá para o Brasil ainda neste ano. A banda compartilhou as datas das apresentações na América Latina e incluiu três shows em solo brasileiro. Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades escolhidas, nos dias 05, 07 e 09 de novembro, respectivamente. Os shows serão realizados no Teatro Positivo, na capital paranaense, no Vivo Rio, no RJ e no Espaço Unimed, em SP.

A turnê será realizada em comemoração aos 20 anos de "Hopes and Fears", o álbum de estreia do grupo, que contém a famosa faixa "Somewhere Only We Know". No Spotify, a canção já foi reproduzida mais de 1 bilhão de vezes e está em 1º lugar entre as faixas mais populares do Keane. Os ingressos estarão à venda no site da Livepass e no site Disk Ingressos para Curitiba a partir da próxima segunda-feira (08), às 10h. Já a pré-venda será iniciada nesta sexta-feira (05), às 10

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

5 shows de artistas internacionais pra não perder esse ano no Brasil | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lollapalooza Brasil 2024: confira o horário de todos os shows do festivalSaiba quando seu artista favorito irá se apresentar e programe-se para não perder nenhum momento

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Madonna no Brasil: relembre shows da cantora no paísCantora conhecida como a rainha do pop já trouxe três turnês ao Brasil: 'The Girlie Show', 'Sticky & Sweet Tour' e 'The MDNA Tour'

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lollapalooza Brasil: veja quando e como assistir aos principais showsFestival acontecerá entre sexta-feira (22) e domingo (24) no Autódromo de Interlagos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lula recebe Emmanuel Macron em BelémEsta é a primeira visita do presidente francês ao Brasil

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Gabigol, do Flamengo, conhece data exata para fim da suspensãoGabigol faz parte de uma lista com 70 atletas suspensos no Brasil em todos os esportes

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »