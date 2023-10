Kayky Brito mostra rotina de recuperação após atropelamento

Kayky Brito mostrou nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, arotina tratamentos que está fazendo para se recuperar das sequelas do atropelamento que sofreu na madrugada do dia 2 de setembro, na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator compartilhou imagens fazendo fisioterapia na piscina e também fonoaudiologia. "Fisioterapia & fonoaudiologia é dia-dia. Amém. Obrigado, vocês", escreveu. "Oi, pessoal, quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia, fono algumas vezes na semana, então acompanhem só. Passando aqui para agradecer o carinho de todos, sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Muito obrigado mais uma vez.", disse o ator no vídeo.

Ele recebeu alta hospitalar no dia 29 de setembro após ficar quase um mês internado no Hospital Copa D'Or.Atriz e empresária é viúva e ficou marcada no reality show por cantar a música 'We Are The World' do seu jeitinhoCasa do Diabético completa um ano de funcionamento em Saquarema headtopics.com

Local atende a mais de mil pacientes cadastrados e oferece ações educativas e de esclarecimento sobre o uso correto da insulina, alimentação saudável e qualidade de vida, entre outros Governo publica regras para mercado de apostas esportivas com veto à participação de dirigentes e atletas

A maior parte das regras já estavam estabelecidas na medida provisória que o governo publicou em julho, mas não foi apreciadaCom Diniz na seleção, Fluminense dobra média de gols sofridos Lexa lança marca de roupas fitness e fala em realização de sonho: 'Devido as coisas que aconteceram esse ano, posterguei muito'Aos 60, Marcos Palmeira causa furor na web com foto de sunga na Bahia com Juan PaivaDe acordo com a prefeitura, Uiramutã é considerado um dos principais municípios de Roraima quando se trata de potencial para o turismo headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Após unfollow, Kayky Brito volta a seguir a esposa nas redes sociaisDesde que o ator recebeu alta hospitalar, os dois não apareceram mais juntos publicamente Consulte Mais informação ⮕

Kayky Brito mostra cicatriz na cabeça em novo vídeo após atropelamentoKayky Brito fez sua segunda aparição nesta quinta-feira (26/10) em vídeo publicado nas redes ... Consulte Mais informação ⮕

Em recuperação, Kayky Brito envia mensagem otimista para seguidores nas redes sociaisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Barra Mansa terá Dia D do Outubro Verde nesta quinta-feira (26)No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Inea alerta: Praia da Boca da Barra em Rio das Ostras está imprópria para banhoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Barra Mansa realiza vacinação antirrábica na Região LesteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕