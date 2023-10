Kayky Brito mostra rotina de recuperação após atropelamento: 'Luta diária'

mostrou nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, a rotina tratamentos que está fazendo para se recuperar das sequelas do atropelamento que sofreu na madrugada do dia 2 de setembro, na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator compartilhou imagens fazendo fisioterapia na piscina e também fonoaudiologia. "Fisioterapia & fonoaudiologia é dia-dia. Amém. Obrigado, vocês", escreveu. "Oi, pessoal, quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia, fono algumas vezes na semana, então acompanhem só. Passando aqui para agradecer o carinho de todos, sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Muito obrigado mais uma vez.", disse o ator no vídeo.

Ele recebeu alta hospitalar no dia 29 de setembro após ficar quase um mês internado no Hospital Copa D'Or.O ator foi levado para o hospital na madrugada de 2 de setembro, vítima de politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele passou 27 dias internado e, após receber alta, os médicos informaram que Kayky seguiria o tratamento em casa. headtopics.com

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Kayky Brito mostra cicatriz na cabeça em novo vídeo após atropelamentoKayky Brito fez sua segunda aparição nesta quinta-feira (26/10) em vídeo publicado nas redes ... Consulte Mais informação ⮕

Em recuperação, Kayky Brito envia mensagem otimista para seguidores nas redes sociaisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Kayky Brito mostra rotina de recuperação após atropelamentoAtor foi atropelado na Barra da Tijuca na madrugada do dia 2 de setembro Consulte Mais informação ⮕

Kayky Brito mostra processo de recuperação: 'Fisioterapia todo dia'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

A nova rotina de exercícios de Kayky Brito após acidenteAtor ficou 27 dias internado em estado gravíssimo Consulte Mais informação ⮕

Jon Jones tem lesão grave e precisará de cirurgia; brasileiro assume luta principal do UFC 295No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕