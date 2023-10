Kayky Brito mostra processo de recuperação: 'Fisioterapia todo dia'

Rio - Kayky Brito, de 35 anos, usou o Instagram, nesta sexta-feira, para mostrar aos fãs seu processo de recuperação após sofrer um grave acidente no início de setembro. O ator disse que tem feito fisioterapia todos os dias e fono algumas vezes. Ele ainda agradeceu o carinho que tem recebido dos admiradores.

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva dirigia o veículo no momento da colisão e foi quem prestou socorro ao artista. A Polícia Civil concluiu o inquérito do atropelamento e informou que, no momento do acidente, o motorista dirigia a 48km/h, abaixo da velocidade permitida na via, que é de 70km/h.

