Karoline Lima revela planos de ter mais filhos: 'Só depois de casar'

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, tirou a noite desta quinta-feira (26) para responder perguntas dos fãs sobre sua vida pessoal. Em interação com os seguidores nos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada sobre o desejo de ter mais filhos e confirmou que pretende aumentar a família. A famosa é mãe de Cecília, de um ano, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

Tô doida para prestar, doida pra amar. Sabe aquele frio na barriga de ver a pessoa? Que você passa o dia pensando na pessoa até o momento que você vai encontrar. Aquele nervosismo. Tem muito tempo que eu não sinto isso e queria sentir. Eu sou uma apaixonada', confessou. Em outro momento, a influencer também explicou aos seguidores que está em processo para tirar a nacionalidade espanhola, com viagens frequentes a Madrid, cidade onde a herdeira nasceu.

