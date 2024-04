Karol Conká palestrará em Harvard e MIT sobre o futuro da música brasileira

A cantora Karol Conká foi oficialmente confirmada para palestrar em Harvard e MIT, nos Estados Unidos, no próximo sábado (06). A Brazil Conference, responsável pelo evento, confirmou a presença da rapper para a CNN e informou que ela participará do Talk 10, às 18h30 (horário de Brasília). Ao lado de KondZilla e Xamã, a artista fala no painel intitulado como “O Futuro da Música Brasileira: Entre Raízes e Inovação Musical”.

Entre as perguntas que guiam a palestra, a Brazil Conference ressaltou duas: Qual é o futuro da música popular brasileira? Como se manter próximos de nossas raízes, mas trazer inovação no âmbito musical? Em suas redes sociais, Karol Conká compartilhou uma publicação em que faz menção ao evento: Onde assistir a palestra de Karol Conká em Harvard? Os painéis serão apresentados presencialmente em Boston, mas eles também serão transmitidos ao vivo por meio do canal da Brazil Conference (BC), no Youtub

