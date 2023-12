K9 e K2: 'Dei dois tragos e pensei que fosse morrer', diz jovem internado pela 2ª vez em clínica de reabilitação Uma hora por dia de musculação, cinco aulas de arte por semana e muito ócio. Esta é rotina de Jonathan* (nome fictício) neste fim de ano na clínica onde está internado para tratar oPor causa do tratamento, ele vai passar o Natal e o Ano Novo longe da família e dos amigos e só deve voltar para casa em fevereiro.

Em entrevista à BBC News Brasil, Jonathan, que tem em torno de 20 anos*, conta como experimentou, se viciou e foi parar pela segunda vez noJonathan lembra em detalhes do dia em que estava em uma roda de amigos e o conhecido de um primo dele ofereceu o que parecia ser um baseado (cigarro de maconha). Na época, ele já tinha experimentado maconha e bebia com certa frequência. Decidiu aceitar a oferta. Ele não sabia, mas estava experimentando K





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Grupo pede retirada de pintura racista de universidade brasileira“A pintura nos faz pensar nas representações do corpo negro como subalterno aos brancos, nas distorções da história e na construção de narrativas tão difíceis de mudar na sociedade”, diz uma das estudantes que pediu a retirada da obra Leia mais:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Os incidentes em Dublin após ataque com faca que deixou 5 feridosDelegado mencionou uma 'facção de ultras loucos, movidos por uma ideologia de extrema-direita'

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Mulher descobre que tem dois úteros durante ultrassomDurante uma consulta de ultrassom, uma mulher descobriu que possui dois úteros, uma condição chamada didelfo uterino.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Como ganhar dinheiro com o MidJourney: 4 dicas para criar uma renda com inteligência artificialDescubra como é possível ganhar dinheiro utilizando o MidJourney, uma plataforma de inteligência artificial que cria imagens a partir de comandos textuais. Veja 4 dicas para criar uma renda com essa ferramenta.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

'Meu autismo fez de mim um artista, mas eu queria uma família'David Downes só foi diagnosticado como autista aos 32 anos 'Eu conseguia desenhar antes de me comunicar. Olhando em perspectiva, era óbvio [que eu era autista], mas não havia tanta consciência naquela época' Conheça a história do artista: ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Starfield: Uma análise da nova franquia da BethesdaUma análise do jogo Starfield, a nova franquia da Bethesda, que mistura elementos de No Man's Sky, Mass Effect e Fallout no espaço. O autor jogou por 123 horas e compartilha suas impressões.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »