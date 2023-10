Justin Timberlake está cancelando shows após revelações de Britney Spears em biografia; entenda

Justin Timberlake durante apresentação no Rock in Rio, em 2017 — Foto: Marcelo Theobald / Agência O Globo

Justin Timberlake está cancelando shows de sua agenda por conta das críticas que vem recebendo desde que Britney Spears lançou sua autobiografia. A informação é do site TMZ. De acordo com fontes da publicação, Justin teria cancelado apresentações no ano que vem que faziam parte da divulgação do seu próximo single, que faz parte de um álbum novo. Os lançamentos do single e do álbum, no entanto, estariam mantidos.

“Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens”, escreveu Britney. Britney também acusou Justin de traição e afirmou que foi por conta de um desentendimento com o cantor que ela teve um ataque de pânico, e que esse teria sido o motivo de sua performance desastrosa no VMA de 2007. headtopics.com

Justin e Britney se conheceram ainda crianças, no "Clube do Mickey", nos anos 1990. Após o fim do programa, em 1995, ficaram um tempo sem se ver e se reencontraram num evento promocional do N'Sync num programa de rádio. Começaram a namorar em 1999 e terminaram o relacionamento em 2002.

Fontes do portal dizem que os membros do N'Sync não só "protegem" o amigo, mas que ficariam "mais do que felizes" em voltar a se apresentar com ele. headtopics.com

