Justin Timberlake desativa comentários do Instagram em reação a livro de Britney Spears

Justin Timberlake desativou seus comentários no Instagram depois de receber uma série de críticas sobre as revelações do novo livro de memórias de sua ex-namorada, Britney Spears, “The Woman in Me”.

Uma fonte disse exclusivamente ao Page Six que o cantor tomou a decisão por causa das “coisas odiosas e nojentas que as pessoas estavam dizendo” em sua página. Timberlake, 42, tem sido duramente criticado desde que a cantora, de 41, revelou memórias de seu relacionamento de três anos, incluindo que ela fez um aborto quando eles estavam juntos.

“Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava”, escreveu ela no livro, que foi lançado na terça-feira. “Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens.” headtopics.com

Spears também afirmou que Timberlake – com quem ela namorou de 1999 a 2002 – a traiu com uma mulher “muito popular”. A Princesa do Pop não revelou o nome da celebridade porque “agora ela está casada e tem filhos” e não “quer que ela se sinta mal”.

