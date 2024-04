Justiça volta atrás e Ronnie Lessa fica preso em Campo Grande (MS)

A Justiça voltou atrás e decidiu manter o ex-PM Ronnie Lessa, preso por matar a vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, no presídio federal de Campo Grande. A decisão é de que o criminoso fique preso no estado pelo prazo de 1 ano. A Justiça Federal de Mato Grosso do Sul tinha determinado nesta terça-feira (2), que Lessa fosse retirado da penitenciária federal do estado e voltasse ao Rio de Janeiro em até 30 dias.

O prazo de permanência na unidade de Campo Grande terminou em 21 de março, segundo documento obtido pela TV Globo. O Tribunal de Justiça do Rio, no entanto, afirmou que havia uma decisão de 19 de março, que determinava a prorrogação da permanência de Lessa em presídio federal do MS. O Tribunal diz ainda que a comunicação à Justiça Federal do MS foi feita por e-mail no mesmo dia e, por ofício, em 20 de març

