Justiça retira mandato de vereador paulistano após ataques a judeus

A Justiça de São Paulo condenou o vereador Adilson Amadeu (União-SP) à perda de mandato em razão de atos preconceituosos contra judeus. O vereador paulista também deverá prestar serviços comunitários por dois anos e seis meses, além de pagar multa de dez salários mínimos. A decisão foi tomada no último sábado 28 pela juíza Renata William Rached Catelli, da 21ª Vara Criminal de São Paulo.

De acordo com a magistrada, Amadeu proferiu um discurso considerado preconceituoso, e 'extrapolou o direito à liberdade de expressão constitucionalmente previsto, quando contribuiu para perpetuar e reforçar processos de estigmatização contra o judaísmo'.

Vereador Adilson Amadeu é condenado por antissemitismoDecisão do Tribunal de Justiça de São Paulo também determina perda de mandato Consulte Mais informação ⮕

Justiça condena vereador de SP a 2 anos de reclusão por ofensa a judeusAdilson Amadeu também foi condenado à perda de cargo e pagamento de multa de 13 salários mínimos por ofensas Consulte Mais informação ⮕

Vereador de São Paulo é condenado à perda do mandato por áudio em que fala em 'sem-vergonhice' de judeusAdilson Amadeu (União) ainda pode recorrer contra a decisão. Vereador alegou que não teve intuito de ofender comunidade judaica e que 'sempre teve amizade com judeus' Consulte Mais informação ⮕

Após brigas, União Brasil deve trocar de presidenteLuciano Bivar será substituído pelo vice Antônio Rueda, que deverá coordenar discussões em torno das eleições municipais Consulte Mais informação ⮕

Detentos de presídio na Baixada são atendidos em programa do Tribunal de JustiçaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Justiça transforma em preventiva prisão de suspeitos de participação em roubos em São CristóvãoDois acusados, feridos durante perseguição policial, estão sob custódia em hospital Consulte Mais informação ⮕