Justiça rejeita pedido de recuperação judicial da operadora do Starbucks

Leonardo negou ainda o pedido de tutela de urgência para a manutenção do contrato de franquia com a matriz da Startbuck nos Estados Unidos. Para ele, é necessário que seja constatado in loco a situação da empresa para saber as 'reais condições de funcionamento' da mesma.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Em crise, operadora do Starbucks, Subway e Eataly pede recuperação judicialA SouthRock Capital tem dívida estimada em R$ 1,8 bilhão, segundo o TJSP

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Operadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicialOperadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicial

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Dona das marcas Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicialO funcionamento das atuais marcas do grupo, segundo a operadora SouthRock Capital, não será afetado

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: SouthRock perde licença para usar marca Starbucks no Brasil e tenta reverter decisão na JustiçaSouthRock, empresa que administra as unidades da cafeteria Starbucks no Brasil, pediu recuperação judicial nesta terça-feira, 31, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Justiça nega pedido de recuperação judicial do StarbucksJustiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Justiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks no BrasilA negativa não é definitiva. O juiz determinou a nomeação de um administrador judicial para realizar uma perícia prévia da documentação apresentada e então voltar a apreciar o pedido

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕