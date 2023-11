Justiça nega pedido de urgência de recuperação judicial da Starbucks e pede perícia

O comentário ocorre dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer que o déficit primário "não precisa ser zero"Haddad volta a afirmar que pode antecipar ajustes na arrecadação, frente à frustração de receitas

Segundo ele, esse foi o tema da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet

