Justiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks no Brasil

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de recuperação judicial da master franqueadora do Starbucks no Brasil, a SouthRock Capital. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1a Vara de Falências de São Paulo, negou todas as demandas feitas pela SouthRock ao apresentar o pedido de recuperação judicial, inclusive o de tutela de urgência para a manutenção do contrato de franquia com a matriz da Startbuck nos EUA.

Na sentença, o juiz considerou que as alegações feitas pela SouthRock eram muito genéricas e ressaltou o fato de que o contrato de licença da marca Starbucks mencionado na petição inicial não foi anexado no pedido.

A decisão, contudo, não é definitiva. O juiz determinou a nomeação de um administrador judicial para realizar uma perícia prévia para analisar a documentação apresentada e aí voltar apreciar o pedido. "No que concerne ao pleito da tutela de urgência relacionado à disputa comercial com a Starbucks Coffee International Inc, entendo que o pleito não merece deferimento.

– O juiz poderá reapreciar o tema com a vinda de maiores informações sobre o desacordo comercial com a Starbucks. Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo seja bastante ágil na apreciação de pedidos dessa natureza, o timing pode comprometer bastante o caixa de um grupo que, aparentemente, sofre bastante com problemas de liquidez – diz Guilherme França, do Lollato Lopes Advogados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: SouthRock perde licença para usar marca Starbucks no Brasil e tenta reverter decisão na JustiçaSouthRock, empresa que administra as unidades da cafeteria Starbucks no Brasil, pediu recuperação judicial nesta terça-feira, 31, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Justiça nega pedido de recuperação judicial do StarbucksJustiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Operadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicialOperadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicial

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Starbucks: franquia no Brasil perdeu licença da marca em 13 de outubroEmpresa que opera marca no país pediu recuperação judicial

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Controladora perde licença para operar Starbucks no BrasilControladora da cafeteria americana no Brasil, SouthRock Capital entrou com um pedido de recuperação judicial nesta terça-feira, 31

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Licenciada da Starbucks no Brasil diz que segue operando a marca no paísCom dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão, a empresa entrou na terça-feira (31) com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕