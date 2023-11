Justiça nega pedido de recuperação judicial de controladora da Starbucks

"Determino a realização de constatação da real situação de funcionamento da empresa, bem como de perícia prévia sobre a documentação apresentada pela requerente, de modo a se constatar sua correspondência com os seus livros fiscais e comerciais", diz o documento. Para a realização da perícia, o magistrado nomeou a empresa de administração judicial Laspro Consultores.

O juiz também apontou ser necessária a "constatação da situação da empresa in loco, de modo a saber suas reais condições de funcionamento". E justificou a cautela. Em nota, a SouthRock Capital informou que "irá recorrer desta decisão inicial e não definitiva". Veja, no fim desta reportagem, a íntegra do posicionamento da empresa sobre o processo.

Em 2020, a SouthRock teve uma queda de 95% nas vendas. Em 2021, a queda foi de 70%, enquanto, em 2022, foi de 30%.Ao longo dos últimos três anos, desde que a pandemia da COVID-19 transformou drasticamente a vida de todos ao redor do mundo, incontáveis empresas, incluindo varejistas, têm sido vistas lutando para manter suas operações.

O processo de reestruturação da SouthRock já começou, com o apoio de consultores externos e stakeholders. Mas, o trabalho deve continuar, então a SouthRock solicitou, hoje, Recuperação Judicial para proteger financeiramente algumas de suas operações no Brasil atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica.

