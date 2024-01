Justiça Militar julgou 7,6 mil crimes em 1ª instância e no STM nos últimos sete anos

Em sete anos, Justiça Militar julgou 7,6 mil crimes no país em 1ª instância e no Superior Tribunal Militar (STM) Levantamento obtido pelo SBT News revela que 23% dos processos tratam de infrações envolvendo drogas. Punições chegam a 57% dos casos. Números, entretanto, escondem drama socialA Justiça Militar julgou 7,6 mil processos nos últimos sete anos. A maior parte (23%) dos crimes está relacionada a drogas - tráfico, posse ou uso de entorpecentes.

em setembro deste ano foi sancionada a atualização do Código Penal Militar. Entre as alterações está o aumento de pena para tráfico de drogas para 15 anos, até então tal período era de 5 anos. Também foi alterada a regra para punição ao militar que se apresentar para o serviço sob efeito de substância entorpecente. Neste caso a pena caiu de 5 para 4 anos. Os números, entretanto, escondem um drama social. Os dados da Justiça Militar apresentam inconsistências por causa de mudanças dos sistemas de informática ao longo do temp





