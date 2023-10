Justiça mantém prisão de líder de milícia preso na zona oeste do Rio

Nesta quinta-feira (26), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão preventiva de Peterson Luiz de Almeida, líder da milícia denominada "Bonde do Zinho", que opera nas regiões de Sepetiba e Nova Sepetiba, localizadas na zona oeste da capital.

A prisão do acusado deu continuidade à Operação Dinastia, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e a Polícia Federal em agosto de 2022, para desarticular a organização criminosa da qual ele é integrante. "Bonde do Zinho" A milícia “Bonde do Zinho” é uma das mais poderosas da zona oeste do Rio de Janeiro.

