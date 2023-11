Justiça indefere pedido de cassação de prefeita e vice de Araruama

Apesar disso, o juiz Maurílio Teixeira de Mello Junior, determinou que Lívia e Raiana devem pagar multa, respectivamente, de 60 mil e 40 mil UFIR, que é a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro. Com a UFIR (federal) valendo R$ 1,06, o montante é igual a R$ R$ 63.600,00 para Lívia e R$ 42.400,00 para Raiana, que, apesar de não ter cargo público na época, foi beneficiária desse aumento ilegal.

