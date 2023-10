Justiça impede retorno de Rogério 157 ao Rio de Janeiro

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou, nesta sexta-feira (27), o pedido do Ministério Público (MPRJ) para a permanência do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia.

Os alvos da operação foram o advogado Josué Ferreira dos Santos, o policial civil Mário Augusto Bernardo Junior e Rogério 157. Segundo as investigações, os dois primeiros tentaram aliciar um agente da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) para retardar o encaminhamento de um ofício de permanência do criminoso em unidade prisional federal.

