Justiça Federal frustra plano do PCC de sequestrar e torturar diretores de presídios federais

A Justiça Federal frustrou planos de líderes do PCC que tentavam libertar integrantes da facção. O plano, segundo informações do Brasil Urgente, incluía o sequestro e a tortura de diretores de presídios federais, conhecidos como ‘cabeças brancas’ para a facção.

Segundo o documento que o Brasil Urgente teve acesso, análises de bilhetes e áudios mostram que 'o plano inicial seria assassinar agentes federais de execução e agora o objetivo é sequestrá-los e torturá-los para exigir a liberdade de ‘Vida Loka’, ‘Andinho’ e 'Tiriça'.Segundo a investigação, ‘Vida Loka’ conversou com André Luiz Soares de Oliveira, o ‘Linguiça’, dentro da cadeia, para escolher um comparsa solto para colher informações de agentes federais de execução penal. Ele teria recebido ajuda mensal do PCC por auxiliar no projeto criminoso. ‘Vida Loka’ teria dito aos comparsas que tinha amigos de confiança e que orientava ‘Linguiça’ para mandar a proposta do plano. Em outra situação, ele ligou pedindo R$

