Justiça Eleitoral arquiva inquérito contra Rodrigo Neves por caixa dois

Rodrigo Neves participa de sabatina do GLOBO nas eleições para o governo do Rio em 2022 — Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

Ele havia sido acusado em delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que disse ter recebido cerca de R$ 4 milhões fora da contabilidade oficial da campanha. Por isso, determinou o encerramento do inquérito sem a abertura de uma ação penal contra o ex-prefeito de Niterói.

"É sabido que crimes da presente espécie são de difícil persecução, pois seus autores os praticam de forma secreta, não dando publicidade a seus atos e tomando as providências necessárias para ocultar seus rastros", acrescentou. headtopics.com

Rodrigo Neves é secretário executivo da Prefeitura de Niterói na gestão de seu aliado Axel Grael. Em 2022, disputou o governo do Rio pelo PDT e ficou em terceiro lugar, com 8% dos votos válidos.

