Justiça do Trabalho manda GM reintegrar demitidos em mais duas fábricas

Além da reintegração dos funcionários demitidos, a desembargadora determinou que a montadora não realize novas demissões, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por empregado. Essa decisão coloca pressão sobre a empresa para que inicie negociações com os trabalhadores, afirmou à

As demissões ocorreram no último dia 21 e atingiram trabalhadores das unidades da GM nas três cidades paulistas. A montadora, que não informou o número total de funcionários desligados, disse que as demissões se deviam à queda nas vendas e exportações.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Justiça determina que GM reintegre mais de 830 trabalhadores demitidos em São José dos CamposCompanhia pagará multa diária de 1 mil reais por trabalhador não reintegrado caso descumpra decisão

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: 17 pessoas são resgatadas de trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais17 pessoas são resgatadas de trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Justiça decreta prisão de jovem após atropelar e matar 3 idosas em São PauloJustiça decreta prisão de jovem após atropelar e matar 3 idosas em São Paulo

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Justiça cassa mandato de vereador de São Pedro da AldeiaJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Foragidos da Justiça são presos em operação nas comunidades da Zona Norte do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Multas de Jair Bolsonaro na Justiça já passam de R$ 1,6 milhãoEssas dívidas estão divididas entre a Justiça Eleitoral e a de São Paulo

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕