Justiça determina à GM a reintegração de 839 trabalhadores

245 funcionários nas plantas paulistas, sendo 839 em São José dos Campos, 300 em São Caetano e 105 em Mogi das Cruzes.“A montadora havia realizado as demissões, apesar de ter assinado acordo de lay-off que garantia estabilidade no emprego para todos os funcionários da fábrica até maio de 2024”, disse o sindicato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: SouthRock perde licença para usar marca Starbucks no Brasil e tenta reverter decisão na JustiçaSouthRock, empresa que administra as unidades da cafeteria Starbucks no Brasil, pediu recuperação judicial nesta terça-feira, 31, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de SPNa mesma decisão, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva do empresário

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: EUA ameaçam tomar medidas se Maduro quebrar compromissos eleitorais na VenezuelaAlerta acontece após Supremo Tribunal de Justiça venezuelano suspender resultados das primárias presidenciais da oposição

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Às vésperas da decisão presidencial, Argentina vive escassez dramática de combustíveisEm plena campanha eleitoral, ministro da Economia e candidato à Presidência, Sergio Massa, ameaçou suspender exportações de gasolina e diesel se empresas não normalizarem oferta no mercado local

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Decisão do BoJ, dados da Europa, taxa de desemprego, balanços: 4 assuntos que movem o mercadoBoJ é mais brando que o esperado em controle de títulos e iene vai à mínima contra o euro em 15 anos

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: PGR se opõe a decisão de Toffoli que atende Moraes em caso do aeroporto de RomaProcuradoria apresentou recurso contra a decisão e questiona o sigilo decretado sobre o vídeo que registra o episódio, situação descrita como 'privilégio'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕