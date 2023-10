Justiça barra a transferência do traficante Rogério 157 para o Rio

A desembargadora Suely Lopes Magalhães, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou um pedido do Ministério Público do estado e determinou que o traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, permaneça em um presídio federal. A liminar foi assinada nesta sexta-feira 27. A transferência para o sistema penitenciário fluminense havia sido determinada por unanimidade pela 6ª Câmara Criminal do TJ.

No recurso, o MP questionou a decisão sob o argumento de que a permanência dele fora do estado tem o objetivo de esvaziar sua influência nas decisões da facção criminosa que atua na favela da Rocinha. Rogério 157 está em uma prisão de segurança máxima em Rondônia desde 2018. Ele é investigado por homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

