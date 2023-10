Justiça arquiva processo contra Rodrigo Neves por suspeita de caixa dois em campanha

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) arquivou, nesta sexta-feira (27), o processo que investigava a suspeita de caixa 2 na campanha do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), para as eleições de 2012. A acusação era baseada na delação premiada do publicitário Renato Pereira.

O pedido de arquivamento foi feito pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público (MP), que não encontraram provas ou indícios de crime. "Não restaram indícios da conduta delituosa e que a declaração, por si só, não é elemento suficiente para comprovar o suposto repasse de recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização durante a campanha. Não restaram indícios de cometimento de ato ilícito juntamente com a autoria e materialidade.

Na decisão desta quinta-feira (26), a Justiça afirma que “observa-se que não se vislumbram elementos suficientes aptos a comprovar a materialidade dos fatos para ensejar a instauração de uma ação penal. Isto posto, ante a ausência de lastro probatório mínimo, determino o arquivamento do presente inquérito policial”. headtopics.com

"Essa é mais uma decisão da Justiça que demonstra nossa seriedade e integridade, que mostra que aquela ação monocrática em 2018 foi infâme, covarde e ilegal", afirmou Neves.

