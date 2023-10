Justiça arquiva inquérito contra Rodrigo Neves e diz que delação não trouxe provas

O juiz Alexandre Chini, da 71ª Vara Eleitoral, arquivou na última quinta-feira 26 um inquérito contra o ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves por suspeita de caixa dois na eleição municipal de 2012. O processo se baseava na delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que alegou ter recebido 4 milhões de reais fora da contabilidade oficial na campanha daquele ano.

A decisão acolhe a recomendação do Ministério Público Eleitoral, a concluir que 'não há outros elementos que se somem a esse contexto de forma a autorizar a deflagração de ação penal, não se verificando qualquer outra diligência útil que venha a mudar o quadro probatório delineado'.

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Justiça Eleitoral arquiva inquérito contra Rodrigo Neves por caixa doisMinistério Público pediu encerramento do caso por falta de provas; ex-prefeito de Niterói havia sido acusado pelo marqueteiro Renato Pereira Consulte Mais informação ⮕

Justiça arquiva processo contra Rodrigo Neves por suspeita de caixa dois em campanhaJustiça arquiva processo contra Rodrigo Neves por suspeita de caixa dois em campanha Consulte Mais informação ⮕

Escolha do novo comando do PSDB opõe Eduardo Leite e Aécio Neves; veja os principais candidatosEnquanto o governador do Rio Grande do Sul deverá trabalhar para eleger Tasso Jereissati ou Reinaldo Azambuja, deputado federal defende caciques como José Aníbal, Marconi Perillo e Adolfo Viana Consulte Mais informação ⮕

Thiago Neves revela que não gostaria de ter trocado Flamengo pelo Fluminense: 'Foi meu melhor ano'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Thiago Neves diz que não queria ter deixado Flamengo e revela bastidoresThiago Neves é o convidado do 'Bola da Vez' deste sábado (28), com transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Grêmio banca Renato Gaúcho, e técnico coloca prazo para negociar renovação de contratoO Grêmio reuniu elenco e comissão técnica com a intenção de respaldar o trabalho, e a renovação de Renato Gaúcho ficará... Consulte Mais informação ⮕