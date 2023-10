Justiça aceita pedido do MPRJ para impedir retorno do traficante Rogério 157 ao estado

Rogério 157 é levado para a Cidade da Polícia, após ser preso em 06/12/2017 — Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e determinou que o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, permaneça preso em um presídio federal. Rogério 157 cumpre pena em uma prisão de segurança máxima em Rondônia desde 2018, mas obteve na 6ª Câmara Criminal, por unanimidade, uma decisão favorável para retornar ao sistema penitenciário do município.

O pedido de transferência da defesa de Rogério 157, foi feito após pedido da Polícia Civil à Justiça para prorrogar a permanência do criminoso no presídio federal, onde está desde 2018. Por unanimidade, os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio acolheram o pedido da defesa do traficante. headtopics.com

Apontado como pivô da guerra entre facções criminosas na comunidade da Rocinha, Rogério 157, foi condenado a 32 anos de prisão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico e corrupção ativa, em 2018, pela 40ª Vara Criminal do Rio.

Segundo a denúncia, no período entre outubro de 2013 e maio de 2014 Rogério 157 e Gênio, além de outros suspeitos, eram os responsáveis pelo tráfico de drogas em diversos bairros do município do Rio, em especial no complexo das favelas da Maré, Serrinha, e Dendê, na Zona Norte, além da Vila Aliança, na Zona Oeste. headtopics.com

