Juros são fator importante para explicar estabilidade da indústria em 2023, diz IBGE

Macedo argumentou que, a despeito do início da queda de juros em agosto, o patamar elevado ainda tem impacto sobre a economia, por causa do efeito defasado de cortes nos juros. “A política monetária restritiva tem efeito sobre a indústria, de investimento, mas também para as pessoas, com influência sobre consumo. Passados nove meses de 2023, a indústria praticamente não altera o patamar do fim do ano passado. Os juros são um fator importante para entender isso”, disse.

O gerente da pesquisa apontou “o comportamento de estabilidade” da indústria em 2023. “É um setor industrial, que apesar de ter o segundo mês positivo, apresenta estabilidade no ano. Indicadores como o resultado de 2023, dos últimos 12 meses e o índice de média móvel trimestral dão a ideia de um setor industrial com menor dinamismo e estabilizado em determinado patamar”, afirmou.

A indústria apresenta estabilidade quando se observa o resultado acumulado em 12 meses até setembro. Em 2023, até setembro, a produção recua 0,2%. O índice de média móvel trimestral encerrado em setembro também tem variação nula.CNI: Indústria de transformação tem queda de faturamento e horas trabalhadas em setembro

