Juros do cartão de crédito rotativo caem para 412,5% ao ano em fevereiro

O Banco Central informou nesta terça-feira (2) que os juros cobrados pelas instituições financeiras nas operações com cartão de crédito rotativo caíram 6,8 pontos percentuais em fevereiro e atingiram 412,5% ao ano. É o segundo recuo consecutivo, em janeiro, o valor foi de 419,3% ao ano. O valor de fevereiro se tornou a menor taxa dessa modalidade desde dezembro de 2022, quando o número foi de 411,9% ao ano, segundo a série histórica do BC, iniciada em 2011.

Mesmo com o recuo, a taxa continua acima da regra que limita a 100% os juros da fatura no rotativo do cartão de crédito, que entrou em vigor no começo de janeiro. O rotativo é uma espécie de empréstimo pessoal de curto prazo do banco quando o cliente deixa de pagar ou não paga todo o valor da fatura do cartão de crédito e deixa uma diferença para o próximo mê

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco Central corta a Selic para 10,75%, menor nível de juros desde 2022Taxa básica de juros é usada como serve de referência para as demais taxas da economia

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Fed, banco central dos EUA, mantém juros entre 5,25% e 5,5%Banda é o maior patamar desde o início de 2001

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Banco central dos EUA, mantém juros entre 5,25% e 5,5% pela 5ª vez seguidaDecisão veio em linha com a perspectiva do mercado; Fed manteve projeção de três cortes ao longo do ano

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Bolsa do Japão atinge máxima recorde após ânimo com decisão do FedBanco central americano manteve inalteradas as taxas de juros, mas sinalizou cortes ao longo do ano

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Banco da Inglaterra vê a economia “se movendo na direção certa” para cortes nos jurosPaís manteve taxa de juros em 5,25% nesta quinta-feira (21)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Banco da Inglaterra mantém juros em 5,25%, mas projeta inflação na meta no 2° trimestreTaxa segue no nível mais elevado em 16 anos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »