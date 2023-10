Juros altos no mundo podem atrasar transição energética, diz diretor de estratégia do Itaú BBA

Guilherme Pessini, diretor de Estratégia e Planejamento do Itaú BBA (1º da esq.

"Não acho que isso mude a direção desta agenda, mas pode mudar a velocidade. Quando o consenso das sociedades construiu o horizonte de chegar a 2050 com carbono neutro, isso foi feito em um cenario de juro mais baixo. O componente de custo financeiro pode eventualmente postergar isso", disse Pessini, durante o Congresso Brasil Competitivo.

Pessini citou dados que apontam que seriam necessários 150 trilhões de dólares para pagar a transição energética no mundo, e 2 trilhões de dólares no Brasil. Ele ponderou também que a agenda ambiental pode virar uma agenda de barreiras comerciais, e a diplomacia brasileira precisa ser muito hábil para evitar isso. E que o país também precisa fazer avanços na segurança pública, para evitar riscos como o de que uma área reflorestada na Amazônia com apoio dos bancos acabe sendo invadida depois, por exemplo. headtopics.com

Também presente no debate, Pedro Vilela, CEO da Rise Ventures, disse que o Brasil precisa mudar a visão que tem no exterior para atrair mais recursos. "A gente é visto com um patinho feio, alto risco político, instablidade e risco cambial. O pessoal coloca dinheiro no Sudeste Asiático, na África. A gente tá no meio do caminho, um emergente que ficou parado, com uma percepção de risco muito alto. Essa percepção é a que tenho a partir de conversas limitadas, no meu rol de networking", disse Vilela.

Consulte Mais informação:

exame »

Argentina desbanca Zimbábue e tem taxa de juros mais alta do mundoDepois de mudanças econômicas no país africano, sul-americano é o único com valor maior que 130% Consulte Mais informação ⮕

BCE mantém taxa de juros e interrompe sequência recorde de altasTaxa de depósito permanece em 4%, contribuindo para as metas da inflação e de olho nos dados recentes, segundo o Banco Consulte Mais informação ⮕

PL que acaba com juros sobre capital próprio ficará para 2024O projeto que está em tramitação na Câmara veda a utilização do benefício tributário; governo estima arrecadar R$ 10,5 bilhões em 2024 Consulte Mais informação ⮕

Falta de confiança e alta de juros minam recuperação do mercado imobiliário de Porto AlegrePreços dos imóveis seguem estagnado; preço de venda subiu apenas 10% no acumulado dos últimos seis anos Consulte Mais informação ⮕

BC do Chile modera ritmo de corte de juros e reduz taxa para 9%Corte de 0,5 ponto é menor do que o adotado na reunião passada Consulte Mais informação ⮕

Lula vê “situação delicada” na Economia e pode retomar pressão nos juros, dizem fontesDias antes de admitir publicamente que governo não deverá cumprir meta de déficit zero, presidente manifestou a aliados preocupação com a agenda econômica Consulte Mais informação ⮕