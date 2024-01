Jurista equatoriano atuou em casos de tráfico de drogas e corrupção

Ele passou a maior parte da carreira lidando com casos de tráfico de drogas, peculato, mortes violentas e até terrorismo. Um dos pontos altos de sua trajetória foi a participação na operação Metástase, que apurou ligações entre narcotraficantes e funcionários públicos do país.Natural de Paján, no Equador, Suárez passou quatro anos em Manta, na província de Manabí, onde integrou a Unidade de Mortes violentas.

Mais tarde, ele foi transferido para Quito a fim de compôr uma nova equipe do Ministério Público que investigava corrupção a nível nacional. Homens armados invadem transmissão ao vivo de emissora pública no Equador — Foto: Reprodução/La Nacion A condenação de traficantes, policiais e funcionários públicos fazia parte do dia a dia de Suárez. Ele também esteve envolvido em casos relacionados ao sistema de saúde, como desvio de verba de hospitais e venda ilegal de remédios para Covid-19. Fora dos tribunais, o jurista atuou como professor e possui mestrado em direito constitucional, além de um doutorado Honoris Caus





Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

K9 e K2: 'Dei dois tragos e pensei que fosse morrer', diz jovem internado pela 2ª vez em clínica de reabilitaçãoUma hora por dia de musculação, cinco aulas de arte por semana e muito ócio. Esta é rotina de Jonathan* (nome fictício) neste fim de ano na clínica onde está internado para tratar oPor causa do tratamento, ele vai passar o Natal e o Ano Novo longe da família e dos amigos e só deve voltar para casa em fevereiro. Em entrevista à BBC News Brasil, Jonathan, que tem em torno de 20 anos*, conta como experimentou, se viciou e foi parar pela segunda vez noJonathan lembra em detalhes do dia em que estava em uma roda de amigos e o conhecido de um primo dele ofereceu o que parecia ser um baseado (cigarro de maconha). Na época, ele já tinha experimentado maconha e bebia com certa frequência. Decidiu aceitar a oferta. Ele não sabia, mas estava experimentando K2

Líder da maior milícia do RJ é preso após se entregar à políciaZinho, líder da maior milícia do RJ, é preso após se entregar à polícia. Ele estava foragido há cinco anos e tinha 12 mandados de prisão contra ele. Três parentes do miliciano foram mortos por policiais.

Partido tem dificuldade de entender o grupo conservador e construir diálogo consistenteLula recomendou esforço total a aliados na busca pelo diálogo com o segmento. O setor com características conservadoras e de comportamento refratário ao progressismo esquerdista já esteve próximo dos governos petistas, mas ele demonstra estar inconformado pelo fato de o seu partido encontrar barreiras quase intransponíveis em busca do apoio desse público mesmo contando com a orientação para mirar esse segmento partiu do próprio presidente. Ele demonstrou preocupação em relação ao diálogo dos petistas com os evangélicos durante conferência eleitoral do partido, realizada em Brasília em dezembro passado.

Donald Trump vence com vantagem ampla 1ª disputa para ser candidato do partido Republicano na eleição deste anoO ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump consolidou seu favoritismo à candidatura presidencial republicana de 2024, após uma vitória esmagadora nas convenções de Iowa. Ele teve mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Se Trump vencer as eleições, marcadas para 5 de novembro de 2024, ele será o primeiro presidente na história moderna dos EUA a governar, a perder uma eleição e a regressar ao poder. A vitória de Trump é um sinal de que a sua popularidade continua entre os republicanos.

O que se sabe sobre o caso do soldado que pode ser expulso da PM após sumiço de orquídea em SPPolícia Militar abriu processos disciplinares contra Paulo Coutinho por furto da flor; ele alega que apenas mudou a planta de local

