Junts per Catalunya alcanza un acuerdo con el Gobierno sobre la gestión de la inmigración

Junts per Catalunya celebró como un gol en el último minuto el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Gobierno para, supuestamente, delegar a Cataluña todas las competencias sobre la gestión de la inmigración. Ahora, el valor del tanto genera dudas y parece pendiente de una revisión del VAR.

“Nadie puede esperar que en seis o siete horas se pacte el contenido de una Ley Orgánica”, ha matizado este lunes Jordi Turull, secretario general de Junts, al ser preguntado sobre el alcance del trato que lograron con el PSOE a cambio de que los siete diputados de Junts se ausentaran de la votación para convalidar en el Congreso los tres reales decretos presentados por el Gobierno. La maniobra permitió la aprobación de dos de los decretos. “Lo que pactamos es que se toma la decisión política para que a través de una ley orgánica se deleguen las competencias a la Generalitat para una gestión integral de la inmigración en Cataluña”, ha puntualizado Turull este lunes, en una entrevista en TV





