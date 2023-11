Junto do Fluminense, Fábio vai em busca da Libertadores, o título que falta e que escapou por pouco

Rio - O dia 4 de novembro de 2023 será um capítulo importante na história de Fábio. Assim como o Fluminense, o goleiro busca a glória eterna, que bateu na trave anos atrás. Ele foi vice-campeão da Libertadores em 2009, quando o Cruzeiro perdeu o jogo da volta, no Mineirão, para o Estudiantes-ARG. O Fluminense, claro, entende essa dor.

Aliás, ele não só se consolidou no time como também se tornou um dos pilares do Tricolor. Na histórica campanha do Fluminense na Libertadores deste ano, Fábio teve papel importante em praticamente todos os jogos. Até mesmo na partida da volta da semifinal contra o Inter, no Beira-Rio – apesar da falha no gol colorado, ele se recuperou e fez uma grande defesa nos acréscimos para selar a vitória tricolor.

Atlético-MG provoca ídolo do Cruzeiro após vitória: “De costas a chorar”Publicação em rede social relembra gol sofrido por Fábio, hoje no Fluminense Consulte Mais informação ⮕

Marcelo destaca possibilidade de conquistar Libertadores pelo Fluminense: 'Meu time do coração'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Na torcida pelo Fluminense, Thiago Neves estará no Maracanã para final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Iniciando a semana da final da Libertadores, Fluminense visita o Atlético-MG pelo BrasileiroJogo em Belo Horizonte será o último com time principal, antes da partida contra o Boca Juniors Consulte Mais informação ⮕

Iniciando a semana da final da Libertadores, Fluminense visita o Atlético-MG pelo BrasileiroJogo em Belo Horizonte será o último com time principal, antes da partida contra o Boca Juniors Consulte Mais informação ⮕

Ganso volta a ser participativo no Fluminense e aumenta confiança para final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕