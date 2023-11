Junior lança primeiro trabalho em carreira solo; veja clipe da música ‘De Volta pra Casa’

Já são 34 anos de carreira, mas essa é a primeira vez que Junior trilha o caminho sozinho. Em 2019, ele e a irmã, Sandy, se reuniram para comemorar 30 anos de carreira e veio a vontade de lançar um trabalho solo.

Depois do fim da dupla, Junior participou de vários projetos. Ampliou a atuação como músico e multi-instumentista. Tocou bateria numa banda de rock, fez projetos na internet, de música eletrônica... "Eu mexi e transformei. Ela entrou no repertório e mexeu muito comigo. Eu falei: 'Caraca, é bom isso. Essa letra está falando exatamente de tudo que eu senti'", recorda.

"É um pop dançante, com momentos mais calmos, introspectivos, mais melancólicos. E momentos muito felizes, de muita pulsação, de grandes batidas. Nada talvez muito óbvio, talvez não pra mim. Eu gosto de quebrar um pouco expectativa. E é isso. Eu estou muito feliz, cara”, revela. O disco é resultado, claro, de muito trabalho, mas também de um processo de amadurecimento do artista. headtopics.com

Neste domingo (29) ele lançou as 10 primeiras músicas deste trabalho. Ele participou da composição e produção de todas as faixas do disco.

