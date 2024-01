Julissa Reynoso, embaixadora dos EUA em Madri, defende a posição de seu país no conflito de Gaza

Julissa Reynoso (Salcedo, República Dominicana, 49 anos) lidera a Embaixada dos Estados Unidos em Madri há dois anos. Durante esse tempo, ela quebrou com o estilo arrogante e distante de alguns de seus antecessores, que ocuparam o cargo sem aprender uma palavra de espanhol. Ela o traz desde o berço, mas não é apenas o idioma.

Essa advogada democrata, cujo sangue corre indígena, espanhol e africano, é espontaneamente cordial e contagiosamente engraçada, mostrando empatia mesmo quando, como neste caso, defende a posição de seu país no conflito de Gaza ou comenta a recusa espanhola em participar da operação do Pentágono no Mar Vermelho. A entrevista durou a maior parte da manhã da última terça-feira em sua residência oficial e foi atualizada por escrito nesta sexta-feira





