Julgamento decide se pensão para filhas de militares também vale para transgênero

) começou, nesta sexta-feira , o julgamento para decidir se a pensão paga para filhas de militares também vale para as transgênero. De acordo com a lei, somente as filhas mulheres podem continuar a receber a pensão do pai após os 21 anos.

Na primeira parte do processo, o tribunal decidirá se reconhece ou não a repercussão geral do tema. Caso a maioria dos ministros entenda que sim, o resultado do julgamento servirá como um norte para todas as outras instâncias da Justiça analisarem casos parecidos. Os ministros têm até o dia 19 de abril para apresentar seus votos no plenário virtual.

O processo para manter o pagamento da pensão foi iniciado em 2012 e inicialmente só podia ser feito por meio de ação judicial. O Supremo Tribunal Federal permitiu a mudança no registro civil para transgêneros em cartório apenas em 2018.

Até o momento, somente o presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro Edson Fachin votaram a favor do reconhecimento da repercussão geral do caso.Brasil está preocupado com queda expressiva das exportações para a Argentina, afirma secretária de Comércio Exterior

