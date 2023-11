Juiz que negou acesso a provas pode ajudar defesa a copiar imagens do aeroporto

Caso em que juiz que negou acesso a provas e respondeu a processo disciplinar pode virar trunfo para acesso da defesa à cópia de imagens do aeroporto. No passado, Alexandre de Moraes determinou que juiz respondesse a processo após se negar a fornecer provas a investigado.

A ideia ainda está na categoria de armas a não serem utilizadas, mas a família Mantovani, cujos integrantes estão sendo investigados sob a acusação de terem agredido o advogado Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu recentemente um caso armazenado no acervo do STF que pode ajudá-la a copiar integralmente as gravações feitas no dia 14 de julho pelas câmeras de segurança ao aeroporto de Roma. De não permitir copiar as imagens do entrevero, mas enquanto uma eventual nova decisão do magistrado não é tomada, interlocutores dos acusados encontraram uma decisão judicial do próprio Alexandre de Moraes que pode lhes ser favorável





