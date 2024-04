Juiz determina retorno de inquérito sobre acidente que matou Eduardo Campos ao arquivo

O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, determinou que o inquérito sobre o acidente de avião que matou o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos retorne ao arquivo. O magistrado havia remetido o caso para a Procuradoria-Geral da República em razão de um pedido do advogado Antônio Campos, irmão de Eduardo, mas o órgão entendeu que não havia elementos para reabrir a investigação.

Eduardo Campos morreu em agosto de 2014 vítima de um acidente de avião em Santos durante a campanha à Presidência. O despacho de Roberto Lemos foi assinado na segunda-feira (1), após a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - instância revisora do órgão - decidir pela homologação de arquivamento do inquérito. O colegiado entendeu que inexistem elementos necessários a embasar o desarquivamento do caso, conforme pedido por Antônio Campos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Juiz determina retorno de inquérito sobre acidente que matou Eduardo Campos ao arquivoO juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, determinou que o inquérito sobre o acidente de avião que matou o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos retorne ao arquivo.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Juiz de Santos expede mandado de prisão para RobinhoEx-jogador deve passar por audiência de custódia

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Onde Robinho deve cumprir a pena? Tremembé, 'presídio dos famosos', é opçãoLocal e momento de detenção serão decididos por juiz de Santos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Barbárie de Queimadas': veja casa onde estava escondido Eduardo dos Santos, no RJEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

'Barbárie de Queimadas': mentor de estupro coletivo é preso no RJ; vídeoEduardo dos Santos Pereira fugiu de presídio de segurança máxima na Paraíba

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Posição de diretores sobre reduzir corte de juros não é especificamente sobre junho, explica Campos NetoRitmo mais lento de corte de juros é cogitado devido a uma incerteza elevada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »