Juiz decreta prisão de ex-delegado da PF acusado de violar sigilo funcional

O juiz Nilson Martins Lopes Junior, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, determinou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Pinheiro de Queiroz e pediu que o nome dele seja incluído na lista vermelha de procurados da Interpol.

O banqueiro Daniel Dantas acusa o ex-investigador de violar o sigilo funcional ao vazar à imprensa informações da Operação Satiagraha, da qual foi alvo, em 2008. Queiroz, que vive hoje na Suíça, sempre negou as acusações.

Juiz manda prender Protógenes Queiroz em ação movida por Daniel Dantas, alvo da Operação SatiagrahaBanqueiro alega que ex-delegado da PF violou sigilo funcional ao vazar informações de diligências para a imprensa; magistrado diz que detenção é necessária porque réu 'estaria se furtando intencionalmente de comparecer no processo'

