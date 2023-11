Jovens israelenses no Chipre superam trauma do ataque do Hamas

Um grupo de jovens israelenses no Chipre canta alto, ri e grita de alegria ao ver um arco-íris. Mas o que os levou até lá foi um trauma avassalador. 'Parecemos felizes, mas por dentro não estamos', admite Tamar, de 23 anos, sobrevivente dos ataques do Hamas em 7 de outubro, com a mão no coração enquanto tenta encontrar as palavras certas. É difícil contar a sua história, reconhece a jovem, 'porque o resto das pessoas não consegue entendê-la'.

Esta profissional do marketing, que prefere não revelar o nome completo, participa com outros compatriotas de um programa nesta ilha mediterrânea para ajudá-los a superar os traumas que enfrentaram. Eles sobreviveram ao ataque do Hamas ao festival de música Supernova, onde milicianos islamistas mataram mais de 270 pessoas como parte de uma incursão no sul de Israel que deixou 1.200 mortos, segundo as autoridades israelense

