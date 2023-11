Jovem morre durante show de Taylor Swift no Rio

Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. A jovem foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio; causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.





