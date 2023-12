Jovem internada em estado grave após colocar implante hormonal

Uma jovem foi internada em estado grave em um hospital de São Paulo ao desenvolver um edema cerebral 24 horas após colocar um implante hormonal contendo. O caso viralizou após ser publicado nas redes sociais pelo ginecologista endócrino Marcelo Luis Steiner. O implante é vedado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e não tem aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo Steiner, o caso chegou até ele por meio de um colega da área, que relatou que a paciente, em menos de 24 horas após o procedimento, apresentou sérios problemas, incluindo rebaixamento de consciência, convulsões, edema cerebral - caracterizado por um inchaço no cérebro causado por um aumento do volume de líquido no tecido cerebral - e diminuição dos níveis sanguíneos de sódio."Provavelmente consequência de uma intoxicação hídrica devido ao uso excessivo de ocitocina que levou a uma diminuição do sódio e resultado num desequilíbrio hidroeletrolítico importante. Foi tentado sem sucesso a retirada do implante. Ela está estável, mas sem prognóstico definid





