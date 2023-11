Jovem é morta a tiros pelo próprio pai em Goiás; suspeito está preso

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros pelo próprio pai, na zona rural de Ipameri (GO), na noite do último sábado, 28. Além de Bruna Bernardes, o suspeito também baleou o genro, Max Uiller Silva, de 28, que sobreviveu e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Catalão. Claudemar Bernardes da Silva tentou fugir, mas foi preso horas depois.

O crime ocorreu na frente da residência onde as vítimas moravam. De acordo com a TV Anhanguera, o suspeito teria ido até o local para procurar a ex-mulher, mãe de Bruna. Eles estavam separados, mas o pai da jovem não aceitava o fim do relacionamento. Corpo de mulher é achado sem cabeça em bueiro; marido foi preso por suspeita de feminicídioEle chegou armado com uma espingarda, e estava bastante alterado, gritando na porta do imóvel.

Bruna não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Max, foi socorrido e segue internado. Logo após o crime, o pai da jovem fugiu, mas foi localizado horas depois escondido em uma fazenda no mesmo município. Ele foi preso pela Polícia Militar, que o levou para a delegacia de Catalão, onde o caso foi registrado. Claudemar segue à disposição da Justiça. headtopics.com

