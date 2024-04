Jovem é detido por furto em supermercado em Copacabana

Na tarde desta terça-feira (2), um jovem de 20 anos, que já acumula mais de 80 anotações policiais, foi novamente detido, agora por furto em um supermercado localizado no privilegiado bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Registrado pelas câmeras de segurança do local, o ato mostrou Patrick Rocha Maciel tentando subtrair uma garrafa de uísque avaliada em mais de R$ 100, sem realizar o pagamento.

Como foi impedido o furto por Patrick Rocha Maciel? O furto foi prontamente impedido por um segurança do estabelecimento, que atuou de maneira eficaz, reportando a tentativa para policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina na área. As autoridades agiram imediatamente, levando Patrick para a delegacia, onde se confirmou sua prisão, marcando esta como sua sexta detenção em apenas dois anos após atingir a maioridade pena

