Jovem é agredida durante consulta no ginecologista por mulher que seria esposa do médico; profissional foi afastado

Em nota, a LP Saúde afirma que a mulher que invadiu o consultório e desferiu os golpes na paciente é uma "desconhecida" e que não faz parte do quadro de funcionários da clínica. Acrescentou ainda que o médico ginecologista foi afastado após o episódio. Foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.

Esclarece que não compactua com nenhum ato de violência, seja física ou verbal, e repudia veementemente as agressões cometidas. Ressalta que foi prestada assistência à vítima pela Clínica e que não possui nenhuma ligação com a mulher desconhecida que invadiu o consultório médico.

Ademais, informa que o profissional responsável pelo atendimento já foi devidamente afastado e que a segurança no local foi reforçada. Por fim, a LP Saúde coloca-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e compromete-se a auxiliar a paciente a promover a responsabilização cível, criminal e ética dos envolvidos".

