Jovem cria movimento contra LGBTFobia e fundamentalismo religioso

Por Mariama Correia Filho e neto de pastores, Betuel, 23 anos, foi obrigado a participar de cultos de libertação da Igreja Quadrangular quando contou aos pais que era gay, aos 12 anos. “Tentavam expulsar demônios de mim. Eu era obrigado a ir aos cultos todos os dias e participar de encontros com Deus, onde você precisava ficar três dias em silêncio. Tudo para tentar mudar minha orientação sexual. Sofri agressões da própria família”, contou. Betuel foi expulso de casa aos 20 anos.

Pouco tempo depois, fundou o movimento Desvyados, que luta contra a LGBTFobia e o fundamentalismo religioso. Na página do Instagram, com mais de 40 mil seguidores, ele fala dos abusos praticados nas igrejas e nas chamadas terapias de “conversão” sexual. “Somos procurados por pessoas LGBTs que passaram por essas terapias. Muitas estão tão machucadas que nem se sentem confortáveis para falar com um psicólogo. Por se identificarem com a minha história, terminam compartilhando depoimentos”, relat





